Bilecik Valiliği’nden ''Motorlu yatak'' kampanyası

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce evde bakım hizmeti alan ve sürekli yatması gereken ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi amacıyla başlatılan kampanyayla alınan motorlu hasta yatağı teslim edilen İsmail Öztürk'ü evinde ziyaret etti.

Yüksekten düşme sonucu yaralanan Öztürk'e acil şifalar dileyen Vali Şentürk, “Evde sürekli yatması gereken ve motorlu hasta yatağı alma gücü olmayan ailelere destek olmak amacıyla kampanya başlattık. Kampanyamıza ilk olarak milli eğitim teşkilatı destek verdi. Sadece öğretmenlerimiz 1'er lira vererek 8 motorlu hasta yatağı aldı. Kampanya şunu gösteriyor, 'aza az' dememek lazım. Öğretmenlerimiz ceplerindeki bozuk paralarla bunu başardı. Bu bir başlangıç oldu. Kampanyamıza hayırsever vatandaşlarımızda destek veriyor. Paylaşarak, sorumluluklar çok daha hafifler” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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