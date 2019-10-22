1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen I. Tarih Öğrencileri Kongresi gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden toplam 23 öğrencinin katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, örneklerine farklı üniversitelerde rastlanan öğrenci kongrelerinin bir benzerini Bilecik’te hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin, teorik bilgileri uygulamaya geçirme yolunda ilk tecrübelerini bu kongrelerde yaşadığını ifade eden Yemişçi, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Ali Karahan’a ve Arş. Gör Ali Okumuş’a teşekkür etti. Yemişçi, Doç. Dr. Ahmet Altıngök, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu ve Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya’nın oturum başkanlıklarıyla zenginleşen kongrenin tüm katılımcılar için faydalı geçmesini diledi.

Açılış töreninde, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 2018 yılı birincisi Ayşenur Daldaban’a ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından Fen Edebiyat Fakültesi 2018 yılı ikincisi Eda Bıçakçı’ya hediye takdim edildi.

BİLECİK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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