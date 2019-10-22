3-6 Yaş Çocuk Bakım Gündüz Evi yakında hizmete girecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'ndeki 36 Yaş Çocuk Bakım Gündüz Evi, Proje Üretim Merkezi ve Sosyal Destek Hizmetleri biriminin çalışmaları hakkında bilgi alırken, 36 Yaş Çocuk Bakım Gündüz Evi yakında hizmete gireceğini söyledi.

Bilecik Belediyesi tarafından kadınların toplumsal yaşamdaki yerini desteklemek ve istihdamını sağlamak ayrıca çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması amacıyla hazırlanan 36 Yaş Gündüz Çocuk Bakım Evi ve kreşi ziyaret eden Başkan Şahin, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, büyüyen ve gelişen Bilecik'te sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızı güzel hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Bilecik Belediyesi tarafından kurulacak olan gündüz çocuk bakım evi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Amacımız çalışan kadınlara katkı sunmak ve çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde yetiştirmektir. Bilecik'imizde sosyal belediyecilik anlamında ilk olan bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımız bakım evinde emin ellerde yarınlara hazırlanacak. Çünkü çocuklarımız demek, umutlu yarınlarımız demektir. Bizler bu düşünceyle her zaman tüm çocuklarımız ve kadınlarımızın yanında yer alacağız. Buna ilişkin kreşimizde son çalışmalar yapılıyor. Kısa bir süre sonra çocuklarımız ve hemşehrilerimizin hizmetine girecek’’ ifadelerini kullandı.

BİLECİK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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