BŞEÜ Devlet Üniversiteleri genel sıralamasında 86'ıncı sırada yer aldı

Türkiye’de lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) hazırladığı 20192020 Devlet Üniversiteleri genel sıralamasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 86'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye’de lisans mezunu veren 108 üniversitenin akademik performansının karşılaştırıldığı ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) hazırladığı 20192020 Devlet Üniversiteleri genel sıralaması açıklandı. Buna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 86'ıncı sırada yer aldı. Üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 20192020 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devletvakıf, tıp fakültesi olanolmayan, 2000 yılı öncesisonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi geçen yıl 82'inci sırada yer aldı.

BİLECİK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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