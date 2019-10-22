Pazaryeri’nde Kadın İstihdam Atölyeleri açıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kadın İstihdam Atölyeleri’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni Pazaryeri eski belediye binasında gerçekleştirilirken, törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de katıldı. Açılış sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, “Kadınlarımıza önem vereceğimizi seçim beyannamesinde her zaman belirtmiştim. Şimdi ailelere ekonomik katkı sağlayacak anlamlı bir çalışmaya daha imza attık. Eski belediye binamızda ilkini başlatmış olduğumuz projenin devamını uygulamaya koymayı planlıyoruz. Amacımız hem kadınlarımızı aile ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak hem de onların sosyal hayata daha çok dâhil olmasını temin etmektir” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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