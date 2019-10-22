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Huzurevi sakinlerinden Mehmetçiğe selam

İHA

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Bilecik Müftülüğü yetkilileri tarafından Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinlerinden Mehmetçiğe selam

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Bilecik Müftülüğü yetkilileri tarafından Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirildi.
Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklere manevi destek olma amacıyla gerçekleşen programa, Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek ve çalışanlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Huzurevi sakinlerine Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgiler verildikten sonra Mehmetçiklere bol bol dualar edildi.

BİLECİK

22 Ekim 2019 Salı

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