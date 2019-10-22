Huzurevi sakinlerinden Mehmetçiğe selam

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Bilecik Müftülüğü yetkilileri tarafından Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklere manevi destek olma amacıyla gerçekleşen programa, Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek ve çalışanlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Huzurevi sakinlerine Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgiler verildikten sonra Mehmetçiklere bol bol dualar edildi.

BİLECİK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:19

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.