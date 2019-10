Vali Şentürk muhtarlarla buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bilecik'i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki muhtarlar, Vali Şentürk'ü ziyaret etti. Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde muhtarlar onuruna yemek verdi.

Yemeğe 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

“Bilecik'i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacaklarını belirterek, “Hepimiz görevimizi toplum için yapıyoruz. İnsanlarımızın derdini bilmek, dertleriyle dertlenmek ve çözüm üretmek amacıyla görevlerimizi yürütüyoruz. Birinci yardımcılarımız muhtarlarımızdır. Bulunduğunuz yerlerde iyi birer gözlemci olmalısınız. Muhtarlarımızı kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin, çareye ulaşma mekanizması olarak görüyoruz. Çözüm üreten pozisyonda olmalısınız. Köyünüzde veya mahallenizde aksayan hususlar varsa, doğru ve aracısız şekilde yetkililere intikal ettirmelisiniz. Bu şekilde hareket edersek muhtarlarımızda, bizlerde görevimizi layıkıyla yapmış oluruz. Mahallenize, köyünüze yapılan hizmetleri koruyup, kollayıp, sahiplenmek de sizlerin görevidir. Birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin birliğini, bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu sağlama noktasında hep beraber çalışacağız. Bilecik'i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar'ın konuşmasının ardından 20 yılın üzerinde muhtarlık yapan merkez İstiklal Mahalle Muhtarı Nesrin Mazlum'a, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ehliman Bozkurt'a, Erkoca Köyü Muhtarı Osman Çetin'e, Vezirhan Beldesi Köprülü Mehmepaşa Mahallesi Muhtarı Cemal Fidan'a ve Vezirhan Beldesi Köprülü Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Şahin'e, gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

