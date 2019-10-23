Miniklerin turşu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda eğitim gören minikler turşu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklara verdikleri eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Bahçelievler Anaokulu, bu kez de öğrencilerine kışlık turşu kurdurdu. Bilginler Sınıfı öğrencileri evden getirdikleri malzemelerle öğretmenleri Burcu Çak eşliğinde cam kavanozlara kışlık turşu kurdular. Kurdukları turşuları evlerine götüren minikler, onları olunca aileleri ile birlikte yiyecekler. Etkinlikte renkli görüntüler sahne olurken, kurulan turşular sonrası öğretmen ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan hepsi aşçı şapkası giyerken, erkek öğrencileri takma bıyık taktılar.

BİLECİK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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