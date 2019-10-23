Başkan Şahin’den Kılıçdaroğlu’na Bilecik daveti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ve il genel meclis üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken, Kılıçdaroğlu’nu Bilecik’e davet etti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve konuklarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Bilecik’e davet ettiklerini belirterek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu belediye başkan yardımcılarımız, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz ile ziyarette bulunduk. Genel başkanımızın, belediye çalışmalarını yakından takip etmesinden ve bizlere yaptığı övgülerden dolayı onur ve mutluluk duydum. Kendilerine yaptığımız davet ile Bilecik’e en kısa zamanda gelip Bileciklilerle buluşacağını belirterek, tüm hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Genel başkanımıza ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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