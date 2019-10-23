Bilecik Afet ve Acil Durum \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (AFAD) taraf\u0131ndan kentteki PTT ve di\u011fer \u00f6zel kargo \u015firketi personeline KBRN fark\u0131ndal\u0131k ve \u015f\u00fcpheli posta e\u011fitimi verildi. Bilecik Gen\u00e7lik Merkezi\u2019nde yap\u0131lan toplant\u0131da Bilecik AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Hayri Demirel, toplant\u0131n\u0131n verimli olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Demirel, \u201cE\u011fitimde KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n\u00fckleer) ile yap\u0131labilecek sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 gerekli tedbirlerin al\u0131nmas\u0131 ile yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u00f6nceden tespit edilmesi amac\u0131yla, bu t\u00fcr olaylarla kar\u015f\u0131la\u015fma potansiyeli y\u00fcksek olan alanlarda \u00e7al\u0131\u015fan personele bilgilendirme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d ifadelerine yer verdi.