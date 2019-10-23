Bilecik’te öğrenciler toplama alanlarını öğreniyor

Bilecik’te ilkokul 4. sınıf öğrencilerine afet ve acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü(AFAD) tarafından kentteki ilkokul 4.sınıf öğrencilerine afet ve acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi verildi.

Konu hakkında açıklama yapan AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, “Öğrencilerimize müdürlüğümüz personelleri tarafından, toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olduğu bilgisi verilerek edevlet üzerinden nasıl bulunabileceği anlatıldı. Bilgilendirme sonrası öğrencilerimiz ile okullarına en yakın toplanma alanında etkinlik düzenlendi” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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