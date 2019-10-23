Başkan Yaman, Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Toplantısına katıldı

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Toplantısına katıldı.

Başkan Yaman toplantının ülkeye ve Bilecik’e hayırlı olmasını temenni etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Toplantısına katıldık. Toplantımızın tüm belediyelerimize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplantı sonrası Başkan Yaman, Ankara teması kapsamında AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i makamında ziyarette bulundu.

BİLECİK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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