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Kışın “C” vitamini deposu mandalina tezgahlarda yerini aldı

İHA

Bilecik'te kış mevsiminin kendisini yavaş yavaş hissettirmesiyle birlikte kış meyveleri de tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kışın “C” vitamini deposu mandalina tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’te kış mevsiminin kendisini yavaş yavaş hissettirmesiyle birlikte kış meyveleri de tezgahlarda yerini almaya başladı.
Bilecik’te Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’da “C” vitamini bakımından oldukça zengin olan turunçgillerden mandalina tezgahlarda yerini aldı. Karbonhidrat bakımından da zengin olan mandalina bol miktarda lif ve protein içerdiği de bilindiğini anlatan mandalina satıcısı İbrahim Demirbaş, “Özellikle C ve E vitaminleri açısından kışın nezle ve grip gibi hastalıklarda sıkça tüketilen mandalina parfüm ve cilt bakım sektöründe de kullanılan bir meyve olarak biliniyor. Mandalinalarımız Hatay’dan geliyor. Vatandaşlar almaya başladılar. Mandalina tadının mevsimine göre iyi. Gün geçtikçe tadı ve aroması daha da değişecek. Kilosu 4 TL’den tezgahlarımızda bulunuyor” dedi.

BİLECİK

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
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