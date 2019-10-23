Bilecik te minib\u00fcs ile kamyonun \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen trafik kazas\u0131nda 1 ki\u015fi yaraland\u0131. Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re; Bilecik merkez Bah\u00e7elievler Mahallesi Abd\u00fclhamithan Bulvar\u0131 ndan (Sanayi rampas\u0131) kent merkezine seyir halindeki Cemalettin Y. idaresindeki 11 M 0072 plakal\u0131 \u015fehir i\u00e7i minib\u00fcs ile Yenikent sitesi istikametinden bulvara giri\u015f yapmak isteyen Alaettin \u00d6. y\u00f6netimindeki 11 AN 521 plakal\u0131 kamyon \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Kazada minib\u00fcs i\u00e7inde yolcu olarak bulunan Murat Akbulut (21) yaralan\u0131rken, yaral\u0131 olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Bilecik Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Yaral\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, ara\u00e7larda maddi hasar meydana geldi.