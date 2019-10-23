Vali Şentürk müftülük personeliyle buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bizim asıl amacımızın insan olması gerekir”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Müftülüğünce düzenlenen aylık personel toplantısına katıldı.

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Müftüsü Necati Akkuş ile personeller katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, amaçlarının insan olması gerektiğine değinerek, “Din hizmetlerinde farklılıklar oluşturalım. Sadece kürsüde olmayalım, halkın içine girelim. Sadece camiye gelen insanlarımızı beklemeyelim. Bulunduğunuz mahalle ve köylerde kapısını çalmadığınız kimse kalmasın. Ne yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Bizim asıl amacımızın insan olması gerekir. Samimi davranmalı, bu samimiyeti insanlara yansıtmalısınız. Yanlışa bulaşmış gençlerle buluşmalısınız. Bu toplumda yaşıyorsak yanlış olanlardan da sorumluyuz. Yanlışları düzeltmekle de mükellefiz. Sözle ve tavırla düzeltmeliyiz. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı yapıcı bir dille uyarmalıyız. Bilinçli insanların olduğu yerde yanlış yaşayamaz. Çocuklarımıza doğru model olmalıyız. Hepimizin sorumluluğu ağır” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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