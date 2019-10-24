Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kariyer Günleri kapsamında Gambiya, Afganistan ve Kazakistan'dan çok özel misafirlerini okullarında ağırladılar.

Düzenlenen program ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Murat Gümüş, “Eskişehir Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü öğrencisi Fatma Ceesay, Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bölümü öğrencisi Nasima Muhammadi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümü doktora öğrencisi Samal Berdibekova öğrencilerimizle bir araya geldi. Konuklarımız öğrencilerimize okudukları alanlarla ilgili bilgi verdikten sonra ülkeleriyle alakalı öğrencilerimizin merak ettikleri soruları cevaplandırdılar. Türkçeyi oldukça düzgün konuşan konuklarımız öğrencilerimize dil öğrenmenin sanıldığı kadar zor olmadığını, istemeleri halinde kendilerinin de Arapça, İngilizce gibi dilleri rahatlıkla öğrenebileceklerini söylediler” dedi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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