Mantar toplarken kayboldu

Bilecik'te mantar toplarken kaybolan kişi İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundu.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar köyü ormanlık alana gelen iki arkadaş ayrı ayrı yönlere giderek mantar toplama başladı. Farklı yöne giden arkadaşı Şamil Avcı'dan (32) haber alamayan şahıs, olayı hemen jandarmaya bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Bilecik AFAD ekipleri, arkadaşların ayrıldığı noktadan kaybolan şahsın gittiği noktaya doğru kapsamlı bir arama başlattı. Kaybolan Şamil Avcı, Kozpınar Köyü Mezarlıklar mevkiinde bulunurken, şahsın telefonun çekmediği öğrenildi.
BİLECİK
24 Ekim 2019 Perşembe
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