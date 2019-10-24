Kültürel mirasın korunmasına Bilecik Belediyesi’nden katkı

Kültürel mirasın korunmasında lider kişiler ve onların eğitimlerinde dikkat etmeleri gereken konuların anlatıldığı program, İskoçya’nın başkenti Edinburg’ta gerçekleştirilirken, programa Bilecik Belediyesi de katıldı.

Birçok Avrupa ve dünya ülkelerinden katılımcının yer aldığı programa, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü Mesut Ünver ile Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu İlkay Çınar katıldı. Kültürel miras konusunda lider kişiler ve onların dikkat etmesi gereken hususlar ve nasıl başarıya ulaşacaklarının bilgisinin verildiği program ile kültürel değerler ve onların geleceğe taşınması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen programda Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Sorumlusu İlkay Çınar, "Kültürel Mirasın Korunması için Kapasite Geliştirilmesi" konusunda sunum yaptı.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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