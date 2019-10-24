“Bilecik’te Kent Konseyi Hareketleniyor” paneli gerçekleştirildi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “İşlev görmeyen Kent Konseyini canlandıracağız” “Kent Konseyleri yönetime katkı sağlar”

Bilecik’te, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile halkın, düşünce, talep ve görüşlerini ifade ederek, şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlayacak olan “Kent Konseyi Hareketleniyor” konulu panel gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panele Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, il genel ve belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı ve Kent Konseyi Danışmanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, kent konseyi ve kuruluş amaçları, işlevleri ile teknik bilgisi hakkında sunum yaptı.

“Daha önceleri olan fakat işlev görmeyen kent konseyini canlandıracağız”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Semih Şahin, yerel yönetimlerde kent konseylerinin önemine değinerek, “Kent konseyi ilimizde daha önceleri varmış ancak pratikte bir belediye başkanı, demokratik katılımı istiyorsa bunu aktive ediyor istemiyorsa da bunu aktive etmiyor. Yani pratikte uygulaması böyle. Biz var olan uygulamaları inceledik. Sonuçta benim de seçim öncesi vaadim olan gerçek işleyen kent konseyini kurmaktı. Gerçekten bu konuda demokratik olacağım ve herkesin sesi duyulabilir olacak. Bunun ötesinde aslında bizler halktan yana tüm kesimlerin katılacağı bir konseyin kurulmasını istiyoruz. Bu çerçevede sadece muhtarlarla temsil edilen bir konsey değil, artı olarak bunları besleyen mahalle meclislerini kuracağız önümüzdeki süreçte’’ ifadelerini kullandı.

“Kent konseyleri yönetime katkı sağlar”

Başkan Şahin konuşmasının devamında, ‘Kent konseyleri yönetime katkı sağlar’ ifadesini kullanarak, “Kent konseyleri ile vatandaş kendini şehre daha ait hissedecek. Böylece şehrini sahiplenmiş olacak. Demokratik bir ortam kurarsanız bu sizin güçlerini almaz aksine size güç verir. Bunun da doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü bu anlamda şehrini seven ve ona bir açıdan katkı sağlamak isteyen her kişinin eleştirisi yapıcı eleştiri olur. Yapıcı eleştiri de yönetime katkı verir ve hiçbir zararı olmaz. Burada tabi ki idarecilerin biraz tercihleri oluyor. Var olan yasa ve sistemleri ya da açıklarını kullanarak, kent konseyinin varmış olduğunu da gösterebiliyor. Ancak tam anlamıyla işlevsel olan ve katkı veren bir kent konseyi de oluşturulabilir. Ben bunun mümkün olduğu kadar çok katılımcı ve renkli olmasını istiyorum. Kent konseyi için alt örgütlenmeleri de gerçekleştireceğiz. Böylece kent konseyinin çok daha verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından Kent Konseyi Danışmanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Kent Konseyi Hareketleniyor konulu sunumunu gerçekleştirdi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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