Minik öğrenciler çömlekçiliğe soyundular

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde eğitim veren Osmangazi İlkokulu öğrencileri, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlek yaparak unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Minik öğrenciler, Kınık İlkokul ve Ortaokulunda bulunan çömlek atölyesinde ilk kez çamur ile tanışıp sınıfça çömlek yaptılar. Çömlek ustası İsmail Tekin, öğrencilere bilgiler vererek çocuklar ile beraber çömlek yaptı. Kınık Köyü El Sanatları Derneği Başkanı da olan İsmail Tekin, çocukların zevkli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, "Osmaneli ilçemizdeki ilkokuldan okulumuzda üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencileri ağırladık. Onları ilk kez çömlek çamuru ile tanıştırıp hep birlikte çömlek yaptık. Kınık köyünü gezdik. Minik öğrencilerimiz ile köyümüzde bulunan Türkiye’nin en büyük küpü önünde hatıra fotoğrafı çektirdik. Bizler içinde çocuklar içinde çok güzel bir gün oldu” dedi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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