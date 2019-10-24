Vali Şentürk hayvancılarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde hayvancılarla bir araya geldi.

Vali Şentürk, Osmaneli’ne bağlı Beşevler Köyünde köylülerin sorunlarını dinleyerek, inşaatı devam eden Beşevler Muhtarlık Konağında incelemelerde bulundu. Ardından, Osmaneli Belediyesine ait Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaretlere Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, muhtarlar ve kalabalık bir köy halkı katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret hakkında, “Bilecik Valimiz Bilal Şentürk'ün Osmaneli'ni ziyaretleri ve halkımızın sorunlarını yerinde dinlemesi, oluşan birlik ve beraberlik havası Osmaneli için çok güzeldi. Valimize ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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