Müdürlük personeline İngilizce eğitimi verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü personellerine İngilizce eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimin personellere yararlı olacağını ifade etti. Demirel, “Müdürlüğümüz personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitim, tatbikat gibi etkinliklerde yabancı personelle iletişimde karşılaşılan sorunların asgari seviyeye indirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müdürlüğümüz işbirliği çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmenlerce haftada 2 gün, 4 saat olmak üzere İngilizce eğitimi verilmeye başlamış olup İngilizce eğitiminin bitimine müteakip Arapça kursu ile eğitimlere devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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