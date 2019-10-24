Başkan Yaman mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sarmaşık mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Ardından bir açıklama yapan Yaman, “Bayırköy Belediye meclis üyelerimizle birlikte Sarmaşık Mahallemizi ziyaret ettik. Sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı başta muhtarımız ve il genel meclis üyemiz olmak üzere tüm Sarmaşıklı büyüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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