Bozüyük İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu oldu

Bilecik’in Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü’ne İnhisar İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu atandı.

Ankara Etimesgut Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tayin olan Süleyman Canan’ın yerine atanan İnhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu görevine başladı.

İsmail Aksu, 1983 yılında Isparta Şakikaraağaç’da doğdu. 2000 yılında Şakikaraağaç Veteriner Sağlık Meslek Lisesini bitirdikten sonra 2003 yılında Tarım Bakanlığında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü 2009 yılında tamamlayarak aynı Bakanlık da Ziraat Mühendisi olarak görevine devam etti. 2014 yılında İnhisar’a İlçe Tarım Müdürü olarak atanan Aksu, 20062014 yılları arasında personel olarak görev yaptığı Bozüyük’e İlçe Müdürü olarak geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde Bozüyük’teki görevine başlayan İsmail Aksu, evli ve bir kız çocuğu babası.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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