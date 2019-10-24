Bilecik'te yüzde 4,6’lik istihdam artışı bekleniyor

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik'te önümüzdeki bir yıl içerisinde yüzde 4,6’lık istihdam artışının beklendiğini söyledi.

İl Müdürü Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, “Bilecik genelinde 20+istihdamlı işyerlerinin yüzde 27,5’inde799 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Bilecik genelinde açık iş oranı yüzde 2,8 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 10,9 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü olmuştur. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler seramik imal işçisi, beden işçisi ve makine bakımcıdır. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri fiziki ve bedensel yeterlilik, yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe ile takım çalışmasıdır. Bilecik ilinde araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 29’unda 380 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Bilecik genelinde 20+istihdamlı işyerlerinde bin 253 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 4,6 oranında artmasını öngörmektedirler” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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