Vali Şentürk'ten M Tipi Kapalı Cezaevine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Cezaevi Kurum Müdürü Mustafa Gül ile personel tarafından karşılandı.

Cezaevi Müdürü Gül'den mahkum ve tutukluların genel durumu, yürütülen çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi alan ve kurum bünyesindeki el işi ve hobi atölyeleri de gezen Vali Şentürk, Ceza İnfaz Kurumunun dış güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığı birimini de ziyaret etti.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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