Mahallelerde yeni yollar açılıyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde yeni sokak ve yollar açılıyor.

Kentin dört bir köşesindeki faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, vatandaşların talebi üzerine yeni sokak ve yollar açılmaya devam ediyor. Yol çalışması ile birlikte doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmalarının da gerçekleştirildiği çalışmalar ile vatandaşlar daha rahat bir ulaşım ağına sahip oluyor.

Çalışmalar kapsamında Pelitözü Mahallesi Cumhuriyet Sokak ile Ertuğrulgazi Mahallesindeki Damla Sokak ve Esen 1 Sokakta yeni yol çalışması yapılırken, İsmetpaşa Mahalallesinde de açılan sokaklar kilit parke taşı ile tamamlanıyor.

Şehrin birçok noktasındaki arızalı alanlar onarılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında ayrıca şehrin birçok noktasında bulunan arızalı alanlar da onarılarak, vatandaşların hizmetine giriyor. Çalışmalar kapsamında yeni yürüyüş ve merdiven alanlarını da mahallelere kazandıran ekipler, yeni yağmur suyu hatları ve kanalizasyon alt yapısını da hizmete sunuyor.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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