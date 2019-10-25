Minik öğrenciler bitki ve çiçek üretim serasını ziyaret etti

Bilecik TOKİ İlköğretim Okulu Anaokulu öğrencileri, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü üretim serasını ziyaret ederek bitki ve çiçekler hakkında bilgi aldılar.

Minik misafirleri ağırlayan Park ve Bahçeler Müdürü Selçuk Yiğit ve birim çalışanları, konuklarına sera ve serada yetişen bitkiler hakkında bilgiler verdi. Bitkiler ve sera hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulan öğrenciler, bitkileri daha yakından gözlemleme fırsatı buldular. Serada yapılan çalışmalara fiilen katılma imkanı bulan öğrencilere, çelikle bitki üretim metodu ve biberiye bitkisi dikimi pratik olarak öğretilerek, kendi diktikleri bitkiler hediye edildi. Yaptıkları ziyaretten çok memnun kaldıkları gözlenen öğrenciler, hediye bitkileriyle alandan ayrılırken; Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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