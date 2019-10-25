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“Şehirler ve Kokular” projesi Alanya’da Bilecik’i temsil edecek

İHA

“Şehirler ve Kokular” projesi Alanya’da Bilecik’i temsil edecek

2527 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek “Şehirler ve Kokular” temalı festivalde Bilecik’i temsil edecek olan Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğretmeni Zeliha Gür, Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.
Türkiye'deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan eTwinning projesinde Bilecik’i ayva kokusuyla tanıtacak olan öğretmenler, festivale katılım sağlamadan önce İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’e ayrıntılı bilgi verdiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ziyaret sonrası yaptığı açıklamada” Türkiye'nin 81 ilinden 113 öğretmen, 210 öğrenci ve 78 velinin katılımıyla her şehrin kendine has kokularının tanıtılacağı festivalde ilimizi temsil edecek öğretmenimize ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

BİLECİK

25 Ekim 2019 Cuma

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