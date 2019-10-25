Başkan Tekin’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yı ldönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, değerli Pazaryerili hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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