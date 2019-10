Kaymakam Güven ilçeye veda etti

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakam Vekili olarak görevini yürüten Oray Güven ilçeye veda ederken, yerine Berker Çırak'ın atandığı öğrenildi.

4 ay önce Pazaryeri Kaymakamlığına vekaleten atanan Oray Güven ilçeye veda ederken, yerine asaleten Berker Çırak'ın atandığı öğrenildi. Vedasını sosyal medya üzerinden duyuran Güven, "10 Haziran 2019 günü başladığım Pazaryeri Kaymakamlığı görevimden 26 Ekim 2019 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Pazaryeri Kaymakam Vekili olarak görev yaptığım süre içinde tüm kurum amirlerimizle, mesai arkadaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmaya özen gösterdik. İlk görev yerim olması nedeniyle Pazaryeri ve Pazaryerili hemşehrilerim benim için her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Görev yaptığım süre boyunca ilçemiz için güzel işler yapmaya çalıştık.Siz değerli Pazaryerili hemşehrilerim görev yapacağım her yerde kapımın her birinize açık olduğunu bilmenizi isterim. Çalışmalarımız sırasında bize her türlü desteği veren başta sayın Valimiz Bilal Şentürk olmak üzere Pazaryeri Belediye Başkanımız sayın Zekiye Tekin’e, il genel meclisi üyelerimize, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve de özellikle kıymetli Pazaryeri halkına şükranlarımı sunuyorum. Arzı veda ederken çalıştığım süre zarfında eğer varsa hakkımı helal ediyor, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

