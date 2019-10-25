Başkan Tekin’in Kızılay Haftası mesajı

İkizi olsa bu kadar benzer!

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin yayımladığı mesajında, “Türk Kızılay’ı, tarihten bugüne sürdürdüğümüz dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı tezahürlerinden biridir. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılay’ı, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü hakkıyla temsil etmektedir. Dünyanın bütün kıtalarında aktif görev üstlenen Türk Kızılay’ı, tüm operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldürürken özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır. Bu inançla Kızılay Haftası’nı kutluyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan Türk Kızılay’ı gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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