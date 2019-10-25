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Kuveyt Camii tören ile ibadete açıldı

İHA

Bozüyük'te Kasımpaşa Mahallesi'nde Kuveytli bir iş adamının yapımını üstlendiği Bozüyük Kuveyt Camii Cuma namazı öncesinde düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kuveyt Camii tören ile ibadete açıldı

Bozüyük’te Kasımpaşa Mahallesi’nde Kuveytli bir iş adamının yapımını üstlendiği Bozüyük Kuveyt Camii Cuma namazı öncesinde düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Düzenlenen açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediyesi Başkan Vekili İsmail Yemen, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu ve Mahmut Fındık, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, Bilecik il Müftüsü Necati Akkuş, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ilk olarak konuşan İl Müftüsü Necati Akkuş, Cami'nin yapımında emeği geçen ve böylesine önemli bir eseri ilçeye kazandıran herkese teşekkür etti.
Müftü Akkuş'un ardından konuşan Kuveytli iş adamı ElHişam Salim Abdülvehhab ErRumi; “Bugün ibadete açtığımız, bu yapıyı inşa etmek için bizlere alanı tahsis eden, bizlere her konuda yardımcı olan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu yalnızca bizim emeğimiz değil, babalarımızın da katkıları ile ortaya çıkmış bir eserdir. Camimizin yapımında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel vesile ile bir kez daha Türk Milletine ayrı bir sevgi ve saygı duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
İş adamının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına konuşan Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık; “Burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Camimiz Bozüyük Belediyesi ve değerli iş adamlarının ortak protokolü çerçevesinde inşa edilmiştir. Cami alanı belediyemize ait olup kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiştir. Camimizin bundan sonraki bakım onarım ve çevre düzenlemesinde Bozüyük Belediyemiz görev alacaktır” dedi.
Konuşmasının devamında cami yanında bulunan ve tır parkı olarak kullanılan arazinin cami yanında uygun olmayacağı gerekçesi ile yapımına başlayacakları bir park haline getireceklerini belirten Mahmut Fındık, “İnşallah önümüzdeki bahar aylarında yine böyle bir kalabalık ile bu parkımızı sizlerin hizmetine açacağız” dedi.
Programda son olarak konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Böyle güzel bir cuma gününde bütün Müslümanların kardeş olduğunun bir yansıması olan camimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Camimiz konum itibari ile kavşak noktasında bulunan Bozüyük'ümüzde binlerce Müslümana hizmet verecek bir yerde bulunmaktadır. Bu hayra vesile olan Ahdülvahap ve Abdülaziz beylere teşekkür ediyoruz. Bizler nerede olursak olalım çevremizde kendimizden bir parça arıyoruz. Bu noktada camiler bizim medeniyetimizin sembolik yapılarıdır. Tüm değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Cami tahsisinde ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu cami aynı zamanda bizim kardeş ülkemiz Kuveyt. Halkıyla, devletiyle beraber daha güzel ilişkilerimizin de inşasına gelişmesine vesile olur. Camimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimize güzelliklere vesile olmasını diliyorum” dedi.
Vali Şentürk’ün konuşmasının ardından cami önünde yapılan dua ile Bozüyük Kuveyt Camii hizmete açıldı. Okunan ezan ve kılınan cuma namazının ardından ise alanda bulunan tüm misafirlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

BİLECİK

25 Ekim 2019 Cuma

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