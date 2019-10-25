Bilecik’te “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu; “Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir” Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Ne yaparsak yapalım onu en iyi şekilde yapalım"

Bilecik Valiliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 29 Ekim Cumhriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye başkan yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Bilecik Ağır Ceza Reisi Muhammet Aktaş, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir”

Konferansta konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu, cumhuriyetin demokrasinin en gelişmiş şekli olduğunu belirterek, “Bugün cumhuriyetimizin 96.yıl dönümünü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Cumhuriyet yönetim biçiminden biraz bahsederek konuya girmek istiyorum. Cumhuriyet yönetim biçimi olarak Milletin üstünde hiçbir otoritenin veya makamın tanınmadığı devlet gücü doğrudan doğruya halka oluşturan bireylerin elinde bulunmaktadır. Cumhuriyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Atatürk’e göre demokrasi prensiplerinin en asil ve en mantıklı tatbikini temin eden hükümet şekli cumhuriyettir. Dolayısıyla Cumhuriyet sistemi içerisinde demokrasi ile yaşayabilen bir sistemdir” ifadelerine yer verdi.

“Ne yaparsak yapalım onu en iyi şekilde yapalım"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, ne yapılacaksa yapılsın onun en iyi şekilde yapılmasını ifade ederek, "Ne yapıyorsak yapalım onu en iyi yapalım. Elbette ki tarihimize karşı vatanımızın kurtuluşunu sağlayanlar başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakların insanları ve onlarca kişiye minnet borcumuz var. Hocamızın dediği gibi yani işimizi herkesin yaptığı gibi değil herkesten daha iyi yaparak sağlayabiliriz ve gösterebiliriz ve buna ihtiyacımız var. Gençler bu kapasite sizde var bizde de var. Sizin kadar güçlü enerjik olmayabiliriz, ama her iki taraftan ülkemizi daha iyi noktalara getirelim" dedi.

Program, konuşmaların ardından Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu’ya hediye takdiminin ardından sona erdi.

BİLECİK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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