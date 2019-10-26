Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdealist Türk Kadınları Kulübü tarafından "Doğu'nun ve Batı'nın Gözünde Orta Çağda Kadın Algısı" konulu konferans düzenlendi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa katılarak öğrenci ve akademisyenler ile bir araya geldi. Düzenlenen konferansın son derece verimli olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, “İdealist Türk Kadınları Kulübü tarafından düzenlenen konferans ile hem öğrencilerimiz hem de bizler çok önemli bilgiler aldık. Düzenlenen programda emeği geçen bütün öğrenci ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman dediğimiz gibi gençlerimiz ve eğitimin yanında yer alacağız” dedi.

Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Ülgen’e anlatımı dolayısıyla teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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