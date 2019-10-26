Öğrenci servislerinin denetimleri sürüyor

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının denetimi, aralıksız olarak devam ettiriliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince 20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemeye ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya çalışıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Bu kapsamda okul servis araçları yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacak denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoförün rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir” denildi.

Öte yandan, geçen günlerde yapılan denetimlerde öğrenci taşıma izin belgesi olmayan bir servis aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken 2 bin 18 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği kaydedildi.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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