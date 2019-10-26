Kaymakam Güven muhtarlarla vedalaştı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, ilçe ve köylerde görev yapan muhtarlar ile vedalaştı.

Pazaryerinde 4 aydır görev yapan ve görev süresi sona eren Kaymakam Güven, ilçedeki ve ilçeye bağlı köylerdeki muhtarlarla vedalaştı. Muhtarlar ile vedalaşan Kaymakam Güven, yaptığı konuşmada, “Pazaryeri Kaymakam olarak görev yaptığım süre içinde tüm kurum amirlerimizle, mesai arkadaşlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmaya özen gösterdik. İlk görev yerim olması nedeniyle Pazaryeri ve Pazaryerili hemşehrilerim benim için her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Görev yaptığım süre boyunca ilçemiz için güzel işler yapmaya çalıştık. Çalışmalarımız sırasında bize her türlü desteği veren başta Valimiz Bilal Şentürk olmak üzere, Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, İl Genel Meclisi üyelerimize, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve de özellikle Pazaryeri halkına şükranlarımı sunuyorum. Çalıştığım süre zarfında eğer varsa hakkımı helal ediyor herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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