Bilecik'te trafik kazası, 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik şehir merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Celal Demirkol yönetimindeki 11 ED 969 plakalı açık kasa kamyonet Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Hasan Hüseyin Tan idaresindeki 11 DP 057 plakalı otomobil ışıklarda duramayıp kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Celal Demirkol ile otomobil içinde yolcu olarak bulunan Habibe Tan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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