Bilecik'te İl Genel Meclis üyelerini bir araya getiren hayır

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Bilecik İl Genel Meclis üyesi Janrat Karaahmet, cami cemaatine hayır pilavı dağıttı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dursun Fakıh Cami'nde Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Janrat Karaahmet tarafından öğle namazı sonrası cami cemaatine hayır pilavı dağıttı. Hayra, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Gelen tüm dostlarına teşekkür eden Karaahmet, "Namazı öncesi okuma yaparak hayrıma destek veren yatılı kuran kursu öğrencilerime ve öğreticisi hocamız İbrahim Çelik'e, Ören Köyü muhtarımız Mustafa Çalışkan ve hafız oğlu Harun Çalışkan'a teşekkür ederim" dedi.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:49

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YATSI 19:32

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