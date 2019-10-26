Bilecikspor 90'da güldü

Bilecikspor, Söğütspor deplasmanında 902'de bulduğu golle mücadeleyi 43 kazandı.

Bilecik 1 Amatör Lig 6. haftada maçında, Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan SöğütsporBilecikspor müsabakasında tam 7 gol olurken, Bilecikspor 90+2'de bulduğu golle kazanması bildi. Maça iyi başlayan ev sahibi takım maçın 23'üncü dakikasında Ayhan Kartal ile bulduğu golle 10 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Enes Tel, Bilecikspor'un beraberlik golünü kaydederek, durumu 11'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.



İkinci yarı nefes kesti

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor 46'ıncı dakikada A.Tayfun Yalçın ile bulduğu golle durumu 21'e getirdi. Maçın 75'inci dakikasında Söğütsporlu Ayhan Kartal ile bulduğu golle durumu 22'ye getirdi. Maçın 78'inci dakikasında Metin Uğurlu Söğütspor'u 32 öne geçerdi. Bu golden sonra 4 dakika sonra Bilecikspor Can Başaraner attığı golle durumu 33'e getirdi. Maçın duraklama dakikalarında Bilecikspor Ahmet Selçuk ile durumu 43'e getirirken, futbolcular ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor zor da olsa kazanması bildi. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 15'e çıkarırken, Söğütspor 10 puanda kaldı.

BİLECİK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:49

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AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

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