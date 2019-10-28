Katıldığı kursta meslek edinerek aile bütçesine katkı sağlamaya başladı

Bilecik'te bir fabrikada işçi olarak çalışan Derya Arslan, 3 yıl önce katıldığı bir kursta edindiği meslekle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Demirköy’de açılan el sanatları kursuna katılan fabrika işçisi Derya Arslan, birbirinden güzel eserler yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. 3 yıl önce kursa katılan Derya Arslan, burada öğrendiği kağıt rölyef tablo, panc havlu, ahşap boyama, makrome çalışmalar ile ilgili birbirinden güzel çeşitli eserler yapıyor.



"Boş zamanlarımda kursta öğrendiğim çalışmaları evimde uyguluyorum"

Bayanların açılan kurslara her zaman katılmaları gerektiğini ve bu kurslar sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayabileceklerini belirten Arslan, "Ben 3 yıl önce köyümüzde açılan el sanatları kursuna katıldım. Burada öğrendiklerimi evimde hobi olarak yapmaya başladım. Daha sonra yaptığım çalışmalarımı çevremdeki insanlar çok beğendi. Boş zamanlarımda kursta öğrendiğim çalışmaları evimde uyguluyorum. Her yerden eserlerimden almak isteyenler oluyor. Yaptığım çalışmalar sayesinden aile bütçeme katkı sağlıyorum. Bayanların açılan kurslara katılmalarını istiyorum. Bu sayede boş vakitlerini değerlendirmiş olurlar ve kurslarda öğrendiklerini evlerinde uygulayarak aile bütçelerine katkı oluştururlar. Köyümüze kurs açılmasını sağlayan tüm yetkililere ve ayrıca bana büyük katkıda bulunan Kurs Öğretmenimiz Zeynep Karasu’ya teşekkür ederim” dedi.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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