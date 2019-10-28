Bilecik Belediyesi taraf\u0131ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla belediye binalar\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere ana cadde ve tesisler ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayrakla donat\u0131ld\u0131. Cumhuriyet\u2019in ilan\u0131n\u0131n 96. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla t\u00fcm yurtta oldu\u011fu gibi kurtulu\u015fun \u015fehri Bilecik\u2019te de t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar tamamland\u0131. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131 program\u0131 kapsam\u0131nda bir\u00e7ok etkinlik ger\u00e7ekle\u015ftirilirken, ba\u015fta resmi kurumlar olmak \u00fczere, orta ref\u00fcj, tesisler ve i\u015f yerleri de bayraklarla donat\u0131ld\u0131. \u00d6te yandan, Cumhuriyet Bayram\u0131 co\u015fkusuna vatanda\u015flar da ev ve i\u015f yerlerine ast\u0131klar\u0131 bayraklar ile kat\u0131ld\u0131lar.