Son şampiyon 6'da 6 yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig'in 20182019 futbol sezonu şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor, 20192020 futbol sezonunun fırtına gibi başlayarak ligde 6'da 6 yaptı.

Bilecik 1. Amatör Lig 6'ıncı hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Bozüyük Yeşilyurt Spor'u 70 yendi. Bu galibiyet sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor, ligde 6'da 6 yaparak, puanını 18'e çıkardı. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Müsabakayı Osmaneli Kaymakamı Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'de izlerken, maç sonrası futbolcuları tebrik ettiler. Şampiyonluk yarışında bir galibiyet daha aldıklarını anlatan Başkan Şahin, "Bugünkü maçta rakibimiz Bozüyük Yeşilyurt Spor'u centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyor, sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. 17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor altyapıda örnek bir kulüp oldu. Osmaneli halkında var olan birlik ve beraberliğin sporda da devam etmesi ve ilçede spora karşı olan tutku büyük ilgi çekiyor ve destek görüyor. Osmaneli Belediyesi olarak sporda İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak örnek bir altyapı kulübü 1308 Osmaneli Belediye Sporu bugünlere taşıdık. Birlik ve beraberlik içinde çok daha büyük başarılara imza atacağız. Emeği gecen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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