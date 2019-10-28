Şehit Bilgen anısına ''Yıldızlar Tekvando Turnuvası'' Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Spor beden ve ruh sağlığı bakımından önemli”

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülmahit Bilgen anısına ''İller arası Yıldızlar Tekvando Turnuvası'' düzenlendi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesindeki turnuvaya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehidin babası Mustafa Bilgen ve annesi Nezaat Bilgen ile kardeşleri, Kaymakam Hasan Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Dırmuş ile sporseverler katıldı.

“Spor beden ve ruh sağlığı bakımından önemli”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sporun hangi alanda olursa olsun beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğuna değinerek, “Vatanımızı, daha da yaşanabilir hale getirmek üzere vatanımıza göz koymuş, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı verdiğimiz mücadelede şehitlerimiz oldu ve olacak. Şehidimizin mirasını en güzel şekilde yaşatmak ve yad etmek amacıyla organizasyon düzenlendi. Spor hangi alanda olursa olsun beden ve ruh sağlığı bakımından önemli. Müsabakalarda kaybeden yoktur. Önemli olan düzenli olarak aktiviteleri yapmaktır. Burada kazananlar illerini temsil etmelerinin yanında ülkemizi de temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırmakta ve İstiklal Marşımızın okunmasını sağlamaktadır. Hedefimiz her zaman daha iyiyi yakalamak olmalıdır, onun yolu da çalışmaktan geçiyor” ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Dırmuş da müsabakalarda görev alan hakem, antrenör ve sporculara başarılar dileyerek, turnuvaya 8 ilden 230 sporcunun katıldığını bildirdi.

Program sonunda Vali Şentürk, Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilgen'in babası Mustafa Bilgen'e Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.