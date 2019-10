Hediyelik eşya fuarında Osmaneli standı da yer aldı

New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

Eskişehir'de düzenlenen “Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya” fuarında Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları ile yerini aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Belediyesi’nin standını gezerek ziyaretçilerle görüştü. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Osmaneli her konuda birlik ve beraberlik içinde yükselişini ve büyümesini sürdürüyor. Osmaneli Belediyesi öncü ve izlenen, takip edilen belediye oldu. Yaptığımız her proje ilçemize artı değer katarken diğer belediyelere de örnek oluyor. Her türlü ekonomik durgunluklara ve kısıtlı olanaklara rağmen Osmaneli Belediyesi hız kesmeden yatırımlarına devam ediyor. Osmaneli’nde ilk dönemimizde çok güzel projeler, yatırımlar yaparak ilçemize değer kattık. İkinci dönemimizde Osmaneli özellikle finansal yönetimimizin bir sonucu olarak yatırımları gerçekleştirecek. Osmaneli çok kısa sürede Dünya markası kent konumuna gelecek” dedi.

