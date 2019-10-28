Başkan Yaman’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaman, yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayanan yönetim şekli demektir. Birinci Dünya Savaşından sonra başlayan kurtuluş mücadelesinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk ulusunun birlik ve beraberlik içinde o zamanın şartlarında yoktan var edip, varoluş mücadelesini kazanıp, önce TBMM'yi ardından da 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan ederek bu kurtuluş mücadelesi taçlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğini bozmaya kalkışan güçlere karşı 1923’lü yıllarda atalarımız canlarını hiçe sayarak, geldikleri gibi gönderdilerse, bu zamanda da ülkemizin birliğine kast edenleri geri gönderme sırası şimdi bizlerde, bu emaneti nasıl aldıysak bizden sonra gelecek nesillere de, aynı şekilde aynı kararlılıkta aynı mücadeleyle bırakacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, sonsuza kadar da bütün kalacaktır” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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