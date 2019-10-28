Bilecik'te 29 Ekim kutlamaları başladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar başladı.

Program, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi tarafından çelenk konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Buradaki törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan buradaki kutlama programının ardından protokol üyeleri tarafından Bilecik Şeyh Edebali ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisi gezildi.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.