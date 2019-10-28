Osmaneli ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Hükumet Konağı önündeki tören, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Hakim İbrahim Karakuş’ un Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Yavuz, Kaymakamlık toplantı salonunda tebrikleri kabul etti. Kaymakam Yavuz tebrikleri kabulünde günün anlam ve önemine binaen şunları dile getirdi;

”Milletimizin destansı kahramanlığı ve bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşımızla millet vatan ve istiklâl sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadeleyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 96. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Törene, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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