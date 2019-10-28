Pazaryeri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Törene Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amir VEKİLİ İnan Kılıçoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

Çelenk sunma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. İlçede kutlamalar yarın da devam edecek.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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