YEKSAYDER üyeleri tarihi Roma Yolunda yürüdü

Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER) üyeleri Bilecik'in Osmaneli ilçesine gelerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her hafta farklı bir yerleşim yerine doğa yürüyüşleri düzenleyen YEKSAYDER üyeleri, bu haftaki programlarında Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üyeleri ile Osmaneli'nde Roma Yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmaneli'ne hayran kaldıklarını anlatan YEKSAYDER Başkanı Ahmet Yiğit, "Köyleri ekoturizme kazandırmak için doğa yürüyüşlerini aralıksız sürdüren YEKSAYDER hafta sonu Osmaneli ilçesindeki tarihi evleri gezerek Roma yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen RomaAnadoluKudüs ve Asya, Afrika kıtalarına uzanan Roma yolunun İznikOsmaneli güzergahı ve orijinal yolu ortaya arkeologlar tarafından tespit edilmiş. Yolun kayalık arazide kayaların oyulması ve kesilmesi suretiyle oluşturulduğu, diğer yerlerde taş döşemek suretiyle inşa edildiği ortaya çıkarılmış olan Roma yoluna bağlantı yolu olan Belenalan Dereyörük köyleri arasında kalan bölümünde çam ormanları arasında 8 kilometrelik doğa yürüyüşü yapan Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği üyeleri daha sonra Dereyörük Köyünde bulunan kamp alanında zaman geçirdi. Tarihi Roma yolunda yürüyüş yapmanın mutluluğunu yaşayan doğaseverler Osmaneli'nden de ürün alarak köylülere destek oldu" dedi.

"Roma tarihinin gün yüzüne çıkarılması lazım"

Roma tarihinin gün yüzüne çıkarılması için Belediye Başkanlığına destek olmaları gerektiğini belirten Yiğit, "Osmaneli'nde Ekoturizm Derneği kurulması için de girişimlerde bulundukları ve Osmaneli için bir şeyler yapmak isteyen çok değerli kişilerin olduğunu görmek bizleri mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

BİLECİK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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